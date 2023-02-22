İstanbul'da deprem tedirginliği: Fay hattından uzak ilçelere talep arttı | Video

İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar deprem riskinin daha az olduğu bölgelerdeki konutlara talep gösteriyor. Başakşehir, Arnavutköy gibi ilçeler araştırılırken, 1999 yılı öncesi yapılan konutlara ilgi düştü.