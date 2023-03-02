İşte EYT başvuru süreci: EYT'liler şimdi ne yapacak? Emeklilik şartları neler? | Video

Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen milyonlarca vatandaşın beklediği EYT yasası Meclis'ten geçerek yasalaştı. Yasa sonrası simdi ana gündem maddesi, 'EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak' sorusu oldu. EYT düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek ve EYT başvuru süreci resmen başlayacak. Meclis aşamasının tamamlanması sonrası kadın ve erkek için EYT şartları da netleşti. SSK'lı EYT'lilerin yüzde 87'si çalışıyor. Çalışan ve çalışmayan EYT'liler nasıl başvuru yapacak? Maaş hesaplaması nasıl yapılacak? İşte emeklilik şartları ile beraber EYT'de son durum