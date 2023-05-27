İşte Gabar petrolü! Yeni müjdeler de geliyor... | Video

Şırnak Valiliği zengin ve kaliteli petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde çıkan petrolle ilgili video paylaşımı yaptı. Yeni açılan kuyudan çıkan petrolün görüntüsü paylaşılırken, bölgeden yeni müjdelerin gelmesi bekleniyor.