Kalyon Holding rotaya enerji alanına çevirdi: Elektrikli araçlara batarya üretecek
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
09:47
03:46
09:06
36:39
03:59
SON DAKİKA | Ekim ayı enflasyon oranı beklentilerin altında geldi 03.11.2021 | 10:13
03:02
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 02.11.2021 | 16:13
02:21
Şirin Sarı: Küresel düzeyde enerji problemi sürecek gibi görünüyor 02.11.2021 | 16:09
03:52
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Ons altın fiyatları için baskı azalabilir 02.11.2021 | 16:05
02:19
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul kendi rekorunu kırmaya çalışıyor 02.11.2021 | 16:03
05:10
Fed hangi adımları atacak? 02.11.2021 | 16:20
12:10
01:31
KDK'dan ücretli poşetlerle ilgili tavsiye kararı | Video 31.10.2021 | 11:53
02:12
'Hedefimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye' | Video 28.10.2021 | 19:07
35:46
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı 28.10.2021 | 11:22
22:42
E-Ticaret hacmi 161 Milyar TL'’ye çıktı | Video 27.10.2021 | 12:02
09:12
02:06
04:58
Kamu bankalarından 2 puanlık kredi faiz indirimi | Video 25.10.2021 | 10:52
Kalyon Holding elektrik araçlara batarya hücresi üretimi için şirket kurdu. Kurulan, İstanbul merkezli Kalyon Electrical Vehicle Enerji Yatırım, üretimin yanı sıra dağıtım ve satış sonrası hizmetleri de verecek.