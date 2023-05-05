Video Ekonomi Kamu işçi maaşları ne kadar olacak? | Video
Kamu işçi maaşları ne kadar olacak? | Video

Kamu işçi maaşları ne kadar olacak? | Video

05.05.2023 | 09:54

Kamuda çalışan 700 bin işçi zam pazarlığı sürüyor. Kamu işçileri, Toplu İş Sözleşmesi zammı için yeni gelişmelere odaklandı. Hükümetin kamu işçisi zam teklifi yenilendi. TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 ay ve taban maaş teklifinin yükseldiğini duyurdu. Öte yandan işçi tarafının da kamu işçileri zammı talebi de netleşti.

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