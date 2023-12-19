Kara Kuyumculuk El Sanatları Atölyesi Kurucusu Atakan Kara: "Takı ve ustalık alanında dünyanın en iyisiyiz" | Video
Kara Kuyumculuk El Sanatları Atölyesi Kurucusu Atakan Kara, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Çok uzun yıllardır bu işin içinde olduğu söyleyen Kara, işiyle ilgili araştırma yaptığında dünyada standart ve kalıplaşmış bir üretim tarzı olduğunu görüp kendi işini kurarak işi farklı boyutlarını yapmaya başladığını söyledi.
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