Video Ekonomi Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi tamamlandı | VİDEO HABER
Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi tamamlandı | VİDEO HABER

Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi tamamlandı | VİDEO HABER

05.04.2023 | 19:03

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirilme işleminin tamamlandığını duyurdu.

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