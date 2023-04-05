Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi tamamlandı | VİDEO HABER
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirilme işleminin tamamlandığını duyurdu.
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