Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç: "Superfresh markamızla, marka ve rekabette yüzde elli pazar payıyla açık ara lideriz"

A Para kanalında Hande Özdemir Gül tarafından sunulan "Tarladan Sofraya" programının konuğu Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç: "Kerevitaş, faaliyetlerinin devamlılığı ve tüm paydaşlarının mutluluğunu sağlamak amacıyla Yıldız Holding sürdürülebilir yaklaşımı olan 'bu dünya bizim' mottosunu benimsiyor ve buna bağlı olarak tüm planlamaları gerçekleştiriyor. Bu yaklaşım çerçevesinde biz öncelikle doğanın geleceği için çalışmak, ikinci olarak tüm paydaşlarımızla beraber güçlenmek ve üçüncü olarak da inovatif ürünlerle geleceğe ilham vermek şeklinde üç alana odaklanıyoruz. Superfresh markamızla, marka ve rekabette yüzde elli pazar payıyla açık ara lideriz. Bu liderlik ve kategoriye sahip olmanın gerektirdiği sorumlulukla da sürdürülebilirliği ana vizyonumuz haline getirmiş durumdayız."