Kısa çalışma ödeneği devreye giriyor! Devlet deprem yaralarını sarmak için seferber oldu | Video
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrası afetzedelerin yaralarının sarılabilmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlıklar ve devletin tüm kurumları seferber oldu. Deprem felaketinden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği devreye alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile uygulamaya alınacak" ifadelerini kullandı.
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