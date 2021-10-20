KOBİ’ler dijitale dönüyor

4. Ulusalararası KOBİ Şurası’nın 21-23 Ekim’de düzenleyeceklerini belirten TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan, “KOBİ’lerimiz hızlı bir şekilde dijitale dönüyor dedi.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. A Para'da yayınlanan KOBİ Platformu programında 21-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 4. Uluslararası KOBİ Şurası ile ilgili yapılan hazırlıklar masaya yatırıldı. Hande Özdemir Gül'ün sunduğu programa konuk olan TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan, ticaret ahlâkı, üreten Türkiye ve dijitalleşmeyle alakalı bir program organize ettiklerini söyledi. Doğan, "3 gün sürecek olan programa Türkiye genelinden katılımcılar olacak. Bu 3 günlük sürede şurada neler yapacağımızı, neler yapılacağını ve bildirilerimizi paylaşacağız" dedi.