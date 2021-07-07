KOBİ’lerin finansa erişimi kolaylaşıyor

Vakıfbank genel müdür yardımcısı Hazım Akyol, Vakıfbank olarak birçok paketimizi devreye aldıklarını belirterek, “Bu desteklerden mümkün olan en fazla sayıda KOBİ’mizin yararlanmasını sağladık. Desteklerimiz sürecek” dedi

Son dönemde artan ihracat ve KOBİ'ler için geliştirilen yeni ürünler A Para'da Merve Tepe'nin sunduğu KOBİ Platformu programında masaya yatırıldı. Vakıfbank genel müdür yardımcısı Hazım Akyol, Vakıfbank olarak birçok paketimizi devreye aldıklarını belirterek, "İşe devam destek kredisi, çek ödeme destek kredisi, maaş ödeme destek kredisi ve turizm sektörüne yönelik turizm destek kredisi gibi. Bu desteklerden mümkün olan en fazla sayıda KOBİ'mizin yararlanmasını sağladık. Tabana yaygın bir biçimde ihtiyaç sahibi kobilerimizi bu destek paketlerimizle buluşturduk. Nitekim 50 binin üzerinde yeni müşterilerimizi de Vakıfbank ayrıcalıklı ürünleri ve hizmetleriyle de tanıştırdık" diye konuştu. kobilere kredi ödemelerinde ötelemeler sağladıklarını kaydeden Akyol, "Tedarik sürecinde yaşanan sıkıntının aşılabilmesi için kredi kartı ve kredi mevduat hesabı gibi ürünlerde de limit artışlarına gittik. Tüm bunları yaparken müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlına önem verdik. Özellikle fiziksel teması en az seviyeye indirecek yöntemler geliştirdik. Dijital kanallarımızı aktif olarak kullandık. Kobilerimiz tüm bu destek, ürün ve çözümlere yoğun bir talep gösterdi. Bu talepleri karşıladığımız için mutlu ve gururluyuz" şeklinde konuştu.





MÜŞTERIYE ÖZEL ÇÖZÜMLER

Ülke ekonomisine çok büyük katkıda bulunan yeni bir krediyi de 2021 yılbaşında uygulamaya alarak müşterilere sunduklarını belirten Hazım Akyol, şunları söyledi: "Çipa kredisi, sektörde ilk ve olarak merkez bankası politika faizine endeksli olarak oluşturduk. Kredimizin faiz oranı merkez bankası politika faizi düştüğünde azalan, yükseldiğinde ise sabit kalan bir yapıda. Böylelikle bu kredi ürünümüz sayesinde KOBİ'lerimiz olası faiz risklerine karşı da korunmuş oluyor. Bu ürünün temel amacı ise faiz riski nedeniyle yatırımlarında çekingen davranan KOBİ'lerimizin yatırımlarına ara vermeden devam edebilmelerini sağlamaktır. Vakıfbank olarak KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz, özellikle istihdam, üretim ve ihracata yönelik özel çözümlemeler geliştirmeye decam ediyoruz."





HEDEF İHRACATI ARTIRMAK

Vakıfbank olarak ihracatçı ilere özel ürün ve hizmetler sunduklarının altını çizen Akyol, "KOBİ'lerin sadece türkiye'de değil global pazarda da oyuncu olmalarını destekliyoruz. Bu amaçla ihracat kapasitelerini artırmak için gayret ediyoruz. Hem ihracatın finansmanı hem de ihracata hazırlık aşamasında ortaya çıkan ihtiyacın finansmanı için de kaynak sağlıyoruz" dedi. Merkez bankası kaynaklı ihracat kredilerini de aracılık ettiklerini anlatan Akyol, "İşlemlerinde maliyet avantajı yaratacak paketlerimizle de müşterilerimizin her zaman yanındayız. Yaygın banka ağımız sayesinde de ihracat işlemlerinin kolaylıkla ve en uygun maliyetlerle yürütülmesine aracılık ediyoruz. KOBİ'lerimiz ihracat sürecinin her aşamasında yanındayız. Bir nevi danışmanlık hizmeti sağlayarak destek oluyoruz. Özellikle henüz ihracata başlamamış ya da yeni başlamış KOBİ'lerimizin ihracata teşvik edilmesi ve yurt dışı pazarlarına açılması için yol gösterici olmak gerektiğine inanıyoruz. Özetle türkiye ihracatçılar meclisi başta olmak üzere ekosistemdeki tüm paydaşlarla ihracat nerede varsa biz de oradayız" ifadelerini kullandı.





TERZI USULÜ ÇÖZÜMLER

Bankanın dış ticaret sağlayacağı ürün ve hizmetleri geniş kitlelere ulaştırmak için mevcut yapıyı güçlendirdiklerini söyleyen Hazım Akyol, "Eğitim verdiğimiz uzman saha personellerimizle gerek online gerek yüz yüze birebir müşteri ziyaretleri gerçekleştirdik. KOBİ'lerin ihtiyaçlarına uygun birebir "terzi usulü" çözümler getirdik. 2020 yıl sonundaki ihracat hacmimize 2021 ilk yarısı itibariyle ulaşmış durumdayız. Yıl sonu hedefimiz ise bankamızla çalışan ihracat yapan KOBİ müşteri sayımızı 2 katına çıkartmaktır" diye konuştu.





DİJİTAL ÇEK UYGULAMASI

KOBİ bankacılığı özelinde dijital banko çek uygulamasını devreye aldıklarını belirten Akyol, "Bankamızın ve sektörün en yenilikçi ürünüdür. Çeki alan ve keşide eden için dijital kullanım kolaylığı sağlıyor. Çeki alan kişi Vakıfbank müşterisi olmasa dahi çekin üzerindeki karekodu uygulamaya okutarak garanti tutarını ve tarihini anında sorgulayabiliyor. Çeki keşide eden kişi ise Vakıfbank mobil üzerinden limitleri dahilinde diledikleri garanti tutarını anında belirleme ayrıcalıklarına sahipler" şeklinde konuştu.





TARIM MAKİNALARI ÜRETİCİLERİNE ODAKLANDIK

Konya Karatay Üniversitesi Akıllı tek. Merk. Yön. Dr. Barış Samim Nesimioğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın rekabet sektörler programı bünyesinde AB ve TC'nin eş finansmanıyla fonlanan akıllı teknolojiler merkezi projesini hayata geçireceklerini belirterek, "Odak noktamız tarım makinaları üreticileri olacak. Bu bağlamda sektörün dünyada nereye evrildiğini bildiğimiz için mevcut üreticilerimizin bu konuda ne kadar yetkin, tarım 4-0 dediğimiz platformla uyumlu, akıllı tarım makinaları olarak adlandırdığımız makinaları üretmeye ne kadar yetkin olduğu konusunda araştırma yaparak projenin temellerini attık. Bu bağlamda sanayicilerimize akıllı tarım makinaları üretebilme noktasında çok boyutlu bir destek sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu. 70'lerde 4 milyar olan nüfusun günümüzde 2 katına çıktığını belirten Nesimioğlu, "Ancak ekilebilir arazilerdeki artış bu oranlar paralel gitmiyor. Bu araziler %25 artmış durumda. Klasik tarım anlayışını terk ederek birim alandan daha fazla ürün elde etmenizi sağlayacak yenilikçi teknolojiler ortaya koymanız lazım" dedi.