KOBİ’lerin yatırım iştahı pandemiye rağmen sürüyor

Pandemi nedeniyle zorlu bir süreçten geçen KOBİ’lerin yatırım iştahı kesilmedi. C2FO’nun araştırmasına göre KOBİ’ler nakit akışı olduğu takdirde yeni ekipman yatırımı yapmaya devam edecek.Para’da Hande Özdemir Gül’ün sunduğu KOBİ Platformu programının konuğu C2FO Türkiye Ülke Direktörü Serden Keçecioğlu oldu. KOBİ’lerin yatırım konusunda ne kadar iştahlı olduğu yönünde bir araştırma yaptıklarını belirten Keçecioğlu, “Türkiye’den aldığımız sonuçlara göre ülkemizdeki KOBİ’lerin yatırım iştahında güçlü bir performans ortaya koyduğunu gösteriyor” dedi.