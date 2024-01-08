Video Ekonomi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 3 aşamalı dönüşüm planını anlattı | Video
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 3 aşamalı dönüşüm planını anlattı | Video

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 3 aşamalı dönüşüm planını anlattı | Video

08.01.2024 | 16:36

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'daki 3 aşamalı kentsel dönüşüm projesinin detaylarını anlattı.

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