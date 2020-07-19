Video Ekonomi Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2020 Küçükbaş ve Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? | Video

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2020 Küçükbaş ve Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? | Video

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2020 Küçükbaş ve Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? | Video
19.07.2020 | 23:20

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İslam alemi Kurban Bayramı için geri sayıma başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bayram tarihi 31 Temmuz olarak açıklandı. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Hem küçükbaş hem büyükbaş fiyatlarını öğrenmek isteyenler için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini duyurmuştu. Peki Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2020 Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları ne kadar, kaç TL?

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Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2020 Küçükbaş ve Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

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