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OTOMATİK OYNAT
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Kuveyt Türk ile Nasıl Anında Müşteri Olunur? 24.05.2022 | 13:44
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01:58
İngiltere'de enflasyon beklentileri aştı, 40 yılın rekorunu kırdı | Video 18.05.2022 | 10:43
29:38
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı | Video 17.05.2022 | 11:11
05:17
02:35
24:45
Bakan Nebati: "Alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız" | Video 13.05.2022 | 15:48
18:47
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Bakan Nebati, gıda sektörü temsilcileriyle bir araya geldi | Video 12.05.2022 | 15:35
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E-Ticaret en fazla mobilden yapılıyor 11.05.2022 | 11:51
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Son Dakika: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video 05.05.2022 | 10:12
08:26
Emekli ve memur Temmuz zammı netleşiyor! Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 04.05.2022 | 14:18
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Mayıs ayı Fed faiz kararı ne olacak? 'Resesyon' mu 'Enflasyon' mu? 01.05.2022 | 10:54
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