Video Ekonomi Lezita’dan 130 milyon euroluk yatırım
Lezita’dan 130 milyon euroluk yatırım

Lezita’dan 130 milyon euroluk yatırım

26.09.2022 | 08:26

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Türkiye’nin önde gelen gıda markalarından Lezita, iç ve dış pazarda her geçen gün artan talebi kesintisiz olarak karşılayabilmek amacıyla yeni yatırımlarını sürdürüyor. Lezita’nın global bir gıda markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Mesut Ergül yeni hedeflerini Sabah Web TV ile paylaştı.

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"Kahramanmaraş'ta büyül bir yatırım yapıyoruz" diyen Ergül, Lezita, ileri işlenmiş pratik ürünlerde lider. 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 2021 yılında ihracatta 75 milyon dolarlık ciroya ulaştık. Pratik piliç ürünleri kategorisinde Türkiye'nin en çok ihracat yapan markasıyız" açıklamasında bulundu. Ergül şu bilgileri verdi: "Yatırım kararını 2021'de aldığımız Maraş üretim tesisi Türkiye beyaz et sektörüne ivme kazandıracak, ülke ekonomisine katkı sağlayacak. 130 milyon euroluk bir yatırım maliyeti ile tesisimiz hizmete açılacak. Bu yatırımla birlikte doğrudan 3 bin kişi dolaylı olarak ise 10 bin kişiye iş imkânı sağlayacağız. Bu yatırımla hedeflediğimiz ihracat pazarlığını daha yakın olmayı planlıyoruz.

Devreye alacağımız tesisimizle İç Anadolu, Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgelerine, oradaki tüketicilerimize daha yakın olacağız. Böylelikle üretim kapasitemizi iki katına çıkaracağız Tabii ki Güney ve Doğu Anadolu nüfusunu da düşünüyoruz. Bu bölgelerde artan nüfus ve protein ihtiyacı da bizim için bir değer. Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyaya buradan ihracat yapacağız. İSO'nun Türkiye'nin en büyük 500 şirketi sıralamasında ilk 100 şirketten biriyiz. Sektörde yaklaşık yüzde 14'lük bir pazar payına sahibiz. İleri işlenmiş ürün grubunda da rakiplerimizin önündeyiz"

İHRACATIMIZ ARTIYOR

Satışlarının yüzde 20'lik kısmının ihracattan geldiğini ifade eden Ergül, "Önceki yıllara oranla kıyasladığımız zaman son iki yılda özellikle ihracatta hızlı bir yükseliş içerisindeyiz. Irak pazarı başta olmak üzere 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye son yıllarda, özellikle konjonktür olarak bulunduğu coğrafya, rekabet kabiliyetinin yüksek olması, yüksek üretim standartları sebebiyle çevre ülkelerin gözbebeği haline geldi. Irak başta olmak üzere aktif olarak 50'den fazla ülkeye

ihracat yapıyoruz. Şu an ticaretimizin merkezinde Körfez ülkeleri, BAE, Fas, Çin var. Türki Cumhuriyetler ve Balkan ülkeleri ise her geçen gün hacmimizi arttırdığımız ülkeler. Şu anki rakamlara baktığımızda 125 milyon dolar ihracat hedefimizi ulaşacak bir performansta ilerliyoruz. 2023'te ise 175 milyon dolarlık Bir ihracat hedefine ulaşacağız" dedi.

HİJYENE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ

Hijyen ve ar-ge yatırımlarında değinen Ergül sözlerine şöyle devam etti: "Toplum Sağlığı en önemli önceliğimiz. Hijyen standartlarımızı ardı arkası kesilmeden güncelliyoruz. Depolarımız ve sahada aldığımız önlemleri en üst düzeyde üretim süreçlerinde de uyguluyoruz. Pandemi sürecinde de ciddi bir farkındalık arttı ve biz de kalitemize daha da arttırdık aynı kaliteyi pandemi sonrasında da koruyoruz. Yüksek kalitede üretim yapıyoruz. Hijyen standartları konusunda Türk Standartları Enstitüsü belgesini aldık. İzmir Kemalpaşa'daki tesisimiz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sürekli ve hatta habersiz şekilde denetleniyor. Global Food Safety belgesi bizim taraftan alınmış durumda. İyi tarım uygulamaları son dönemde yine tüketici beklentilerine göre arttı. Bu özene de çok dikkat ediyoruz. Alanımızdaki tüm dünya çapında standartları sağlıyoruz ve bunun tüm belgelerini de tedarik etmiş durumdayız. FSI (Global Food Safety Initiative) onaylı ve uluslararası geçerliliği olan Food Safety System Certification 22000, GFSI onaylı ve uluslararası platformda tanınan; İyi Tarım Uygulamaları, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), Helal ve Tayyip Sertifikası ile ulusalda; ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gibi belgelerle güvenli üretimi ve hijyeni garanti ediyoruz. Yeniliklere açık olmak, kısa sürede adapte olmak, yeniliklerin üretebilir hale gelmesini sağlamak sektörün gelişimi için en önemli faktör. Yeni yaşam tarzlarına ve beslenme şekillerine uyum sağlayabilmek, ürün portföylerini tüketicilerin alışkanlıklarındaki değişime adapte edebilmek büyük önem taşıyor. "

SEKTÖR BÜYÜYOR

Küresel beyaz et sektörünün son durumuna da değinen Ergül, "Sektör dünyada ve Türkiye'de günden güne büyüyor yapıcı düşünmek zorundayız. En ekonomik ve en uygun ürünleri tüketicilere sağlamak gibi bir görevimiz var. Ülkemiz kanatlı hayvancılık sektöründeki teknoloji kullanımında dünyada ilk sırada yer alıyor. 2006 yılından bu yana istikrarlı şekilde büyüyoruz.

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