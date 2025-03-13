Luppio Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Değirmen: "Daha fazla pazar yerine ulaşmayı hedefliyoruz" | Video

Luppio Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Değirmen, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu. "Toptan ve perakende kadın giyim ürünleri satışı konusunda kendimizi piyasada konumlamayı hayal ettik. Sahip olduklarımızı koruyup daha güçlü bir şekilde ileriye doğru atılımlar yapmayı planlıyoruz. Şu anda yurt içiyle beraber ABD, Rusya, BAE ve Kanada'da da ürünlerimiz satışta." dedi.