Makine yatırımında sıra var

Vakıf Leasing Genel Müdürü Erdin, Türkiye’deki büyümenin bilançolarına yansıdığını belirterek, “Avrupa ve ABD tekstil, halıda tekrar Türkiye’ye döndü. Yoğun bir makine talebi var. Makinelerde 5-6 ay sıra var. Araba için de durum aynı” dedi

Vakıf Leasing Genel Müdürü Mustafa Erdin, yabancı alıcıların tekrar Türkiye'yi gündemlerine aldıklarını belirterek, "Avrupa ve ABD tekstil, halıda tekrar Türkiye'ye döndü. Yoğun bir makine talebi var. Makinelerde 5-6 ay sıra var. Araba için de durum aynı" dedi.2020'nin ilk üç çeyreğinde sektördeki küçülmeyi bilançolarda gördük. Aşılamanın artması ve Türkiye'nin jeopolitik konumundan dolayı 2020 sonundan itibaren ülkemize kayan bir üretim talebi oldu. Türkiye pandemi sürecinde bence hazır üretici olmanın avantajını yakaladı. Çin ve diğer Uzakdoğu ülkelerinin karşılayamadığı talep için çoğu yabancı alıcıların tekrar Türkiye'yi gündemlerine almaları bizce şaşırtıcı değil. Biz zaten ülke olarak buna hazırdık. Şu anda Türkiye yeni tarz üretimle buna uygun işgücünü eşleştirmeye çalışıyor. Bu bir dönüşüm. Özellikle ihracata yönelik tekstil sektöründe üretim talebi oldukça yüksek… Avrupa ve ABD tekstil ve halıda tekrar Türkiye'ye dönmüş durumda. Yoğun bir makine talebi var. Biz de şirket olarak yatırım talebinin uzun süreli olup olmayacağına bakıyoruz. Makinelerde 5-6 ay sıra var. Araba için de durum aynı…Turizm sektörü tam atlatamadı. Biraz daha zamana ihtiyaçları. İnşaat tarafında bir yavaşlama vardı ancak onlar da yavaş yavaş toparlıyorlar. İmalat sanayi, iş makineleri, ambalaj, lojistik, bant sistemleri, matbaa ve baskı makineleri, kiralamaya konu binek araçlar, tekstil makineleri ve yenilenebilir enerji yatırımlarına dönük talepler 2021 yılı ajandamızı dolduruyor.2021 ilk altı ayında 1.9 milyar dolarlık sözleşme gerçekleştirerek yüzde 31'lik bir büyüme sağlandı. Bu rakam içinde büyük kısım ekipman ve yatırım finansmanı… Yenilenebilir enerji, tekstil sektörü, iş makineleri sektörleri ağırlıklı… Daha ucuz kaynağa ulaşsak yatırımlar daha da artacak. Ancak TL'de yüksek faiz maliyeti olmasına rağmen yatırım talebi gelmesi de sevindirici… Yüksek TL faizine rağmen, ihracatçı bile olsa maliyetini fikslemek ve TL borçlanmak istiyor. İlk sekiz ayda yapılan işlemlerin yüzde 45'i TL bazlı. Önceki yıllarda bu oran daha düşüktü. Dünyada geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, çevreye duyarlı yatırımlar için ucuz kaynak var. Bunu da ucuz şekilde müşteriye yansıtıyoruz.BDDK mevzuatına göre denetlenen, düzenlenen, finansman kuruluşu sayılanleasing şirketleri, iş KKDF'ye gelince ithalatçı sınıfına giriyor ve yurtdışındanaldığımız fonlar bankalardan ayrı olarak KKDF maliyeti ile karşıkarşıya kalıyor. Yurtdışından aldığımız kredilerin ortalama vadesi 3 yıldankısa olduğunda, faiz maliyetini iki katına çıkaracak kadar KKDF maliyetinemaruz kalıyor. Bu da yatırımcının ucuz kaynağa ulaşımını olumsuzyönde etkiliyor. Bir taraftan yatırım ve istihdamı arttırmaya dönük makinetalebini karşılıyoruz, diğer taraftan bunun finansmanını sağlayan birfinans kuruluşu olarak ek vergiye tabi tutuluyoruz. Katılım, kalkınmave mevduat bankalarına sağlanan bu istisnanın uzun vadeli finansmansağlayan leasing kuruluşlarına da acilen uygulanması gerekiyor.Teşvik mevzuatında da birtakım düzenlemeler yapmakgerekiyor. Teşvikin bütün ürünlerinden müşteri faydalanıyorama problem olduğunda risk leasing firmalarının üzerindekalıyor. Biz müşterileri selektif seçerek, buriski yönetiyoruz. Ama buranın düzenlenmesigerekir.Biz de oranlar yüzde4.96-5.20 civarında…Sektörün diğer oyuncularınagöre dahakontrollü bir taraftayız.Bizim anafinansman sağladığımızalan yatırımmalı, işletmesermayesi… Doğalolarak orada uzmanlaştık.Terzi usulü çalışıyoruz.Bu da NPL'edoğal olarak yansıyor.Mevcut portföyünyüzde 20'si… Ama talepolsun, bütün kaynağı bualana ayırırız.Tekstil, lojistik,ambalaj, filo kiralamadatalep canlılığı sürer.2021 yılı ilk 8 aylık veriler, 2020'nin çok çok üzerinde bir iş hacmi ile yılı kapatacağımızın müjdesini veriyor. Yenilenebilir enerjide 150 megavat gücü bizzat finanse etmiş durumdayız. İşlem hacmi artışı özkaynak karlılığımıza da yansımış durumda. 2022 yılına çok daha güçlü bir özkaynak tabanı ile girmeyi planlıyor ve kısa vadede ilk beş içerisinde bir pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz.