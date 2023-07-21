Video Ekonomi Memur ve Emekli için yeni zam maratonu! Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor | Video
Memur ve Emekli için yeni zam maratonu! Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor | Video

Memur ve Emekli için yeni zam maratonu! Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor | Video

21.07.2023 | 11:08

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme maratonu başlıyor. Peki masada neler var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi..

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Memur ve Emekli için yeni zam maratonu! Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos’ta başlıyor | Video 03:05
Memur ve Emekli için yeni zam maratonu! Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor | Video 21.07.2023 | 11:08
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! | Video 02:27
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! | Video 20.07.2023 | 14:16
Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faiz artırım beklentisi... 02:42
Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faiz artırım beklentisi... 20.07.2023 | 11:31
Emeklilikte 2 reform yolda: Bağkur-da 5 yıl erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik hakkı! | Video 04:26
Emeklilikte 2 reform yolda: Bağkur-da 5 yıl erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik hakkı! | Video 20.07.2023 | 11:05
Migliore Jewelry Kurucu Ortakları Ada Ulusoy ve Yağmur Günay: Markamızla beraber büyüyoruz | Video 06:04
Migliore Jewelry Kurucu Ortakları Ada Ulusoy ve Yağmur Günay: "Markamızla beraber büyüyoruz" | Video 19.07.2023 | 14:16
Smokin Events Kurucusu Burak Şenekli: Hobi olarak aldığım drone sayesinde işletmelerimizi her geçen gün büyüttük | Video 10:20
Smokin Events Kurucusu Burak Şenekli: Hobi olarak aldığım drone sayesinde işletmelerimizi her geçen gün büyüttük | Video 18.07.2023 | 20:01
KKTC’de ’Yeni Ercan Havalimanı’ için geri sayım! 20 Temmuz’da açılıyor... | Video 05:55
KKTC'de 'Yeni Ercan Havalimanı' için geri sayım! 20 Temmuz'da açılıyor... | Video 18.07.2023 | 15:34
SON DAKİKA: 81 ilde fahiş fiyat denetimi! 369 firmaya rekor para cezası! | Video 00:18
SON DAKİKA: 81 ilde fahiş fiyat denetimi! 369 firmaya rekor para cezası! | Video 18.07.2023 | 11:58
Yerinde dönüşüm için başvurular başladı! Bakan Özhaseki’den önemli açıklamalar | Video 10:19
Yerinde dönüşüm için başvurular başladı! Bakan Özhaseki'den önemli açıklamalar | Video 17.07.2023 | 16:27
Borsa İstanbul’dan 15 Temmuz’a özel video 01:31
Borsa İstanbul’dan 15 Temmuz’a özel video 14.07.2023 | 19:34
Ticaret Bakanlığı’ndan marketlerdeki fiyat ve etiketlere denetim | Video 01:30
Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerdeki fiyat ve etiketlere denetim | Video 14.07.2023 | 14:38
Altında yükseliş sürecek mi? Uzman isim yorumladı | Video 03:22
Altında yükseliş sürecek mi? Uzman isim yorumladı | Video 14.07.2023 | 09:59
Emekli ve memur maaş zammı yasalaştı | Video 01:46
Emekli ve memur maaş zammı yasalaştı | Video 14.07.2023 | 09:58
Martı New York Borsası’nda! 09:17
Martı New York Borsası'nda! 13.07.2023 | 20:43
Memur zammı Meclis’te kabul edildi | Video 06:57
Memur zammı Meclis'te kabul edildi | Video 13.07.2023 | 09:19
Memur ve emekli zammı torba yasada | Video 01:57
Memur ve emekli zammı torba yasada | Video 12.07.2023 | 13:35
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Beğendik Köprüsü ile 46 milyon lira tasarruf elde ettik | Video 00:42
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Beğendik Köprüsü ile 46 milyon lira tasarruf elde ettik" | Video 12.07.2023 | 12:19
Emeklilere yüzde 25 zam yapılacak! Zam sonrası memur ve emeklilerin maaşları ne olacak? | Video 03:52
Emeklilere yüzde 25 zam yapılacak! Zam sonrası memur ve emeklilerin maaşları ne olacak? | Video 10.07.2023 | 15:54
Emekliye yeni maaş! Kim ne zaman maaş alacak? İşte yeni ödeme takvimi | Video 05:59
Emekliye yeni maaş! Kim ne zaman maaş alacak? İşte yeni ödeme takvimi | Video 10.07.2023 | 10:07
Yüzde 25 emekli zammı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? Yeni maaşlar ne zaman hesapta olacak? | Video 06:03
Yüzde 25 emekli zammı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? Yeni maaşlar ne zaman hesapta olacak? | Video 08.07.2023 | 14:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA