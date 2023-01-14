Memur ve Emekliye Ocak ayı zammı! Zamlı maaş farkları hangi tarihte hesaplara yatacak? | Video

Memur ve emeklilerin ocak ayı zammına ilişkin yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, memurlar ve emeklilerin maaşında yüzde 30 oranında artış meydana gelecek. Zamlı maaş farklarının ise hangi tarihte hesaplara yatacağı merak ediliyor. Peki memur ve emeklilerin zamlı maaşı ne zaman yatacak? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş açıkladı.