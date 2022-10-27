Merkez Bankası enflasyon tahminleri açıklandı! Kavcıoğlu'ndan kritik faiz indirimi mesajı | Video
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu 2022-VI" sunumunu gerçekleştirdi. Kavcıoğlu ayrıca Fed ve ECB başta olmak üzere dünya merkez bankalarının faiz artırma eğiliminin küresel parasal sıkılaştırmanın iktisadi faaliyeti azaltığına dikkat çekerek, yurt içinde yapılan faiz indirimlerinin ekonomik dayanıklılığı artırdığını belirtti. Öte yandan Merkez Bankası 2022, 2023 ve 2024 yılı enflasyon tahminleri belli oldu.