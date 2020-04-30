Video Ekonomi Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 7.4'e çekti

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 7.4'e çekti

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 7.4'e çekti
30.04.2020 | 12:47
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TCMB Başkanı Murat Uysal, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Yüzde 8,2 olan yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 7.4'e çekildi.

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