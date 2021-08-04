Mobilya ihracatı 4 milyar dolara gidiyor

Mobilya sektörünün Temmuz itibarıyla 2.35 milyar dolar rakamını yakaladığını söyleyen MOSFED Başkanı Güleç, “Hedefimiz olan 4 milyar doları rahatlıkla yakalarız” dedi.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye'nin yıl sonunda 4 milyar dolarlık mobilya ihracatına ulaşacağını söyledi ve Suudi Arabistan'da gümrük sorunlarının aşılması halinde bu rakamın 5 milyar doları bulacağını da aktardı.