My Investor Kurucusu Yasin Bayraktar: "Bir hikayeniz olsun" | Video
My Investor Kurucusu Yasin Bayraktar, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
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