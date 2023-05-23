Video Ekonomi My Investor Kurucusu Yasin Bayraktar: "Bir hikayeniz olsun" | Video
My Investor Kurucusu Yasin Bayraktar:

My Investor Kurucusu Yasin Bayraktar: "Bir hikayeniz olsun" | Video

23.05.2023 | 09:00

My Investor Kurucusu Yasin Bayraktar, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

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