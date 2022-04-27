NYN Askı ve Ahşap Genel Müdür Yardımcısı Ömer Berat Noyan: "Kaliteli üretim kaliteli hammaddeyle oluşabilir" | Video

NYN Askı ve Ahşap Genel Müdür Yardımcısı Ömer Berat Noyan "Doğal bir hammadde kullanıyoruz. Doğayı korumaya çalışıyoruz. Öncelikle sadece endüstriyel ormandan çıkan keresteleri kullanıyoruz. Rastgele bir yerde kesilmiş bir kereste firmamıza girmiyor. Kaliteli üretim sadece mantıkla olmaz, kaliteli hammaddeyle oluşabilir. Biz de bunu mümkün olduğu kadar korumaya çalışıyoruz" dedi.