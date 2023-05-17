Olio Brasserie Kurucusu Arda Sönmezgül: "İş öğrenildikçe başarı da onunla beraber gelir" | Video
Olio Brasserie Kurucusu Arda Sönmezgül, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
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