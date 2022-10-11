Prim günü eksik olan EYT ile nasıl emekli olur? Tek tip düzenleme nasıl olacak, kimi kapsayacak? | Video

Milyonların gözü Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeye çevrilmiş durumda. Aralık'ta meclise getirilecek ve komisyon ile genel kurul aşamasından sonra ise başvurularun başlayacağı düzenlemeyle tarihi fırsattan yaralanacak hak sahiplerinin bazı kritik detaylara dikkat etmesi gerekiyor. Peki prim günü eksik olan EYT ile nasıl emekli olur? Tek tip düzenleme nasıl olacak, kimi kapsayacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.