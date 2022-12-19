Video Ekonomi Rabbit Kurucusu Ümit Büyükkaya: "Teknolojiyle ilgili çok ciddi hedeflerimiz var" | Video
Rabbit Kurucusu Ümit Büyükkaya:

Rabbit Kurucusu Ümit Büyükkaya: "Teknolojiyle ilgili çok ciddi hedeflerimiz var" | Video

19.12.2022 | 14:50

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Rabbit Kurucusu Ümit Büyükkaya SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

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