Rabbit Kurucusu Ümit Büyükkaya: "Vaktini kazanca dönüştürmek isteyen insanların buluştuğu bir platform yaptık" | Video

Rabbit Kurucusu Ümit Büyükkaya SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Ümit Büyükkaya, Rabbit'in paylaşım ekonomisine katkı sağlayan bir kurye uygulaması olduğunu belirterek, "Vaktini kazanca dönüştürmek isteyen insanların buluştuğu bir platform yaptık" dedi.