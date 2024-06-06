Sete Grup Kurucusu Tarık Gündüz: "Yaptığımız işten zevk alıyoruz" | Video
SeteGrup Kurucusu Tarık Gündüz, Sabah TV'Ye özel açıklamalarda bulundu.
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