Kredi çeken herkesi ilgilendiriyor! Sigorta paranızı tek tuşla geri alabilirsiniz! Hayat sigortası primleri nasıl geri alınacak? | Video

Bankalardan kredi çekilirken yapılan hayat sigortası primlerini e-Devlet üzerinden başvuru yaparak geri alabilme imkanı getirildi. Hayat sigortası, kredi çeken kişinin vefatı durumunda bankaya olan borcunu kapatıyor. Bunun için de kredi çekerken bankalar kendilerini garanti altına almak için müşterilerine hayat sigortası yaptırıyor. Hayat sigortası iptal ettirilirse de vefat durumunda krediden kalan tüm borç mirascılara yansıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Asli Bilger Kutludağ aktardı.