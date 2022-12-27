Video Ekonomi SLG Group Kurucusu Osman Yiğit: "Lojistik sektörü dünyada bitmek bilmeyecek bir sektördür" | Video
SLG Group Kurucusu Osman Yiğit:

SLG Group Kurucusu Osman Yiğit: "Lojistik sektörü dünyada bitmek bilmeyecek bir sektördür" | Video

27.12.2022 | 15:00

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SLG Group Kurucusu Osman Yiğit, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

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