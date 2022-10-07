Smartplay & Funnyday Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temur: "En iyi hizmet veren marka olmak çok önemli"
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Smartplay & Funnyday Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temur, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.