Smartplay & Funnyday Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temur "En iyi hizmeti veren marka olmak çok önemli"

Smartplay & Funnyday Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temur, şirketlerinin kuruluş süreçleri ve gelecek hedefleri ile ilgili SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.