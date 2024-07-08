Smartplay & Funnyday Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temur "En iyi hizmeti veren marka olmak çok önemli"
Smartplay & Funnyday Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temur, şirketlerinin kuruluş süreçleri ve gelecek hedefleri ile ilgili SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
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