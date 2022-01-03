SON DAKİKA: 2022 Ocak Emekli zammı belli oldu! En düşük Emekli ve Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberi: 2022 emekli ve memur maaş zamları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak ocak zammı yüzde 25.48, memur ve memur emeklisine yapılacak zam da 5+22.48 olarak ortaya çıktı. Peki kim ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kuruşu kuruşuna emekli ocak zammı tablosu!...