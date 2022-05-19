Video Ekonomi SON DAKİKA! 3600 ek gösterge ay sonu belli oluyor! Memur-Sen'in talepleri belli oldu | Video
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge ay sonu belli oluyor! Memur-Sen'in talepleri belli oldu | Video

SON DAKİKA! 3600 ek gösterge ay sonu belli oluyor! Memur-Sen'in talepleri belli oldu | Video

19.05.2022 | 14:44

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Asgari ücret 2022'in netleşmesinin ardından öncelikli gündem haline gelen 3600 ek gösterge düzenlemesi için kritik viraja girildi. Memur emekli ikramiyesi ve maaşı için büyük önem arz eden ek gösterge çalışması için alternatifli taslaklar hazırlandı. Bununla beraber Memur-Sen'in de 3600 ek gösterge için talepleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin detayları kamuoyu ile paylaşacak.

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