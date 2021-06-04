SON DAKİKA! 4 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:56
02:24
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 04.06.2021 | 14:23
03:37
Fed sıkılaştırma hamlesini ne zaman yapacak? 04.06.2021 | 14:15
01:46
Mustafa Keskintürk: Merkez Bankası’ndan erken bir faiz indirimi beklemiyoruz 04.06.2021 | 13:56
03:46
Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gidecek mi? 03.06.2021 | 16:16
04:31
Gram altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 03.06.2021 | 16:12
08:28
03:54
Borsa İstanbul’da banka ve sanayi hisselerinde yön ne olacak? 03.06.2021 | 11:53
07:39
Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan piyasalara mesaj | Video 02.06.2021 | 15:00
15:54
02:50
Altın için fiyatları yön ne olacak? Şirin Sarı: Gram altın daha dengeli 01.06.2021 | 12:45
02:54
Normalleşme Borsa İstanbul’da hangi hisselere yarayabilir? 01.06.2021 | 12:41
02:13
Eda Karadağ: Banka hisselerinde dipten dönüş başladı 01.06.2021 | 12:39
03:44
Fed piyasalara ne mesaj verecek? 01.06.2021 | 12:21
02:28
Cem Tözge: Borsa İstanbul’da 1400 seviyesi önemli destek haline geldi 01.06.2021 | 12:16
01:23
Stratejist Mustafa Aşkın: Türkiye çeyreksel bazda V tipi toparlanmayı yaptı 01.06.2021 | 12:13
01:04
Mevduat faizi için stopaj indirimi süresi 2 ay uzatıldı 01.06.2021 | 09:34
01:21
03:45
02:13
Özlem Bayraktar Gökşen: Mayıs enflasyon verisi kritik olacak 31.05.2021 | 15:06
Son Dakika Haberi... 2019'un Aralık ayında ilk olarak Çin'de görülen koronavirüs salgını kısa sürede etkisini sınır ötesinde de göstermeye başlamıştı. Salgının merkez üssü bu süreçten sonra birkaç kez yer değiştirirken, Türkiye'de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görüldü.