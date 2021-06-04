SON DAKİKA! 4 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video

Son Dakika Haberi... 2019'un Aralık ayında ilk olarak Çin'de görülen koronavirüs salgını kısa sürede etkisini sınır ötesinde de göstermeye başlamıştı. Salgının merkez üssü bu süreçten sonra birkaç kez yer değiştirirken, Türkiye'de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görüldü.