SON DAKİKA: 81 ilde fahiş fiyat denetimi! 369 firmaya rekor para cezası! | Video
Son dakika haberi...Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılı ilk altı ayında 369 firmaya toplam 152.820.477,5 TL idari para cezası uygulandı.
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