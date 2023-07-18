SON DAKİKA: 81 ilde fahiş fiyat denetimi! 369 firmaya rekor para cezası! | Video

Son dakika haberi...Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılı ilk altı ayında 369 firmaya toplam 152.820.477,5 TL idari para cezası uygulandı.