SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Kim ne kadar zam istiyor? Milyonların beklediği ikinci toplantı yarın! | Video

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında görüşmeler ikinci tur aşamasında. Yarın Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan yeni zirve için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret zammı sözü verirken 2022 maaşlarına yönelik artış beklentisi yüzde 30'u geçti. İşte Asgari ücret görüşmeleri ve 2022 zamlı maaş oranlarıyla ilgili son dakika haberleri ve önemli detaylar.