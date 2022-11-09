SON DAKİKA! Asgari ücret 2023 için düğmeye basıldı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yeni adım | Video
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçi, işveren ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek için çalışma başlattı.