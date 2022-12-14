SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak? Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı bugün! | Video

Asgari ücret 2023 son dakika haberi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bugün gerçekleşiyor. 2022 yılı sonu yaklaşırken, 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırırken, bu toplantıda tarafların asgari ücret maaş zammı için rakam tekliflerini masaya getirmesi bekleniyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de asgari ücretle ilgili konuştu.