SON DAKİKA : Asgari ücret zammı için 3 senaryo: 2022 asgari ücret maaş zammı için kritik toplantı başladı!
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Son dakika haberine göre: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu başladı. Bakan Bilgin, "Asgari ücreti en düşük ücretten çıkarıp, temel ücret haline getirme yönünde bir çalışmamız var." dedi..