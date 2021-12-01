SON DAKİKA : Asgari ücret zammı için 3 senaryo: 2022 asgari ücret maaş zammı için kritik toplantı başladı!

Son dakika haberine göre: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu başladı. Bakan Bilgin, "Asgari ücreti en düşük ücretten çıkarıp, temel ücret haline getirme yönünde bir çalışmamız var." dedi..