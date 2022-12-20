SON DAKİKA: Asgari ücrette kritik gün! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, rakam bugün açıklanacak mı? | Video

Asgari ücret son dakika haberi...Yıl sonu yaklaşırken, 'Asgari ücret ne kadar, ne zaman açıklanacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısıyla bugün düğüm çözülüyor. Bu toplantıda İşçi, işveren ve hükümetin rakamları içeren teklifleri masaya gelecek. Asgari ücret 2023 için 3 rakam öne çıkarken, milyonlarca çalışanın gözü kulağı o saatte komisyonda olacak.