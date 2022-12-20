SON DAKİKA: Asgari ücrette kritik gün! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, rakam bugün açıklanacak mı? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:00
10:23
03:19
04:09
Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? | Video 19.12.2022 | 10:05
09:48
06:48
01:25
07:07
Altın fiyatları neden düştü? 17.12.2022 | 12:59
00:37
03:15
04:19
Emeklilik için EYT yaş sınırı ve şartları ne olacak? | Video 13.12.2022 | 10:35
02:59
01:26
SON DAKİKA: EYT düzenlemesinde takvim belli oldu! İşte o tarih… | Video 12.12.2022 | 17:03
06:09
01:41
03:24
01:34
Türkiye, Kabine Toplantısı'na kilitlendi! EYT yaş sınırı ne olacak? | Video 11.12.2022 | 13:48
01:34
02:30
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar | Video 09.12.2022 | 10:11
Asgari ücret son dakika haberi...Yıl sonu yaklaşırken, 'Asgari ücret ne kadar, ne zaman açıklanacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısıyla bugün düğüm çözülüyor. Bu toplantıda İşçi, işveren ve hükümetin rakamları içeren teklifleri masaya gelecek. Asgari ücret 2023 için 3 rakam öne çıkarken, milyonlarca çalışanın gözü kulağı o saatte komisyonda olacak.