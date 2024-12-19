SON DAKİKA: Asgari ücrette kritik toplantı sona erdi! TÜRK-İŞ asgari ücret talebini açıkladı! İşte o rakam... | Video
Son dakika haberi: Milyonlarca çalışan merakla bekliyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi. İlk açıklama TÜRK-İŞ'ten, ardından Bakan Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, asgari ücret toplantısına ilişkin, "Hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" ifadesini kullanırken, TÜRK-İŞ bu seferde bir rakam verilmediğini belirterek kendi rakam taleplerini açıkladı. Peki işçi tarafının asgari ücret zammı için talebi ne? Milyonlar Ankara'ya kitlendi. İşte asgari ücret toplantısına ilişkin son dakika gelişmeleri...
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