Son dakika: Bakan Albayrak duyurdu! Türkiye o sıralamada yükseldi | Video
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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dünya geneli iş yapma kolaylığı endeksi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada." dedi.