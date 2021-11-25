Son dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması "Uzlaşmaya yakınız" | Video

2022 asgari ücret pazarlıklarının başlayacağı tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 asgari ücret zammı için dikkat çeken bir açıklama da yaptı. Bilgin, son dakika açıklamasında, Türk-İş ile uzlaşmaya yakın olduklarını ifade etti. Bakan Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada 2022 asgari ücret zammı için yapılacak görüşmelerin uzamayacağını, yıl sonuna kalmadan 1-2 haftada halledileceğini bildirmişti.