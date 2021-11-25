Son dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması "Uzlaşmaya yakınız" | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
01:50
02:13
Türkiye'deki kur operasyonuna yabancı medya desteği | Video 24.11.2021 | 15:17
07:15
01:08
İsviçreli ekonomistin kur yorumu "Türkiye ile ilgisi yok" | Video 24.11.2021 | 09:12
43:36
Türkiye ekonomosinin yeni yol haritası kimleri rahatsız etti? 23.11.2021 | 14:16
02:33
02:33
10:32
06:06
02:02
Vahap Taştan: Faiz indirimi emlak sektörü için olumlu 19.11.2021 | 16:13
02:23
Son dakika! Kamu bankalarından faiz indirimi | Video 19.11.2021 | 10:07
19:39
06:12
SON DAKİKA! Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıkladı | Video 18.11.2021 | 14:20
04:06
21:38
KOBİ’ler için anında para transferi dönemi 17.11.2021 | 11:10
24:38
12:53
25:50
500 iş adamı Bakü’ye çıkarma yapacak | Video 10.11.2021 | 13:17
25:48
E-ihracat uçuyor | Video 10.11.2021 | 12:51
2022 asgari ücret pazarlıklarının başlayacağı tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 asgari ücret zammı için dikkat çeken bir açıklama da yaptı. Bilgin, son dakika açıklamasında, Türk-İş ile uzlaşmaya yakın olduklarını ifade etti. Bakan Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada 2022 asgari ücret zammı için yapılacak görüşmelerin uzamayacağını, yıl sonuna kalmadan 1-2 haftada halledileceğini bildirmişti.