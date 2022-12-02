SON DAKİKA: Bakan Nebati duyurdu: EYT için işverene kredi desteği! | Video

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Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.