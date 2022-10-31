Son Dakika: Bakan Nebati’den 2. Finans’ın Geleceği Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
22:27
00:18
2. Finansın Geleceği Zirvesi | CANLI YAYIN 31.10.2022 | 09:12
02:02
İşte Togg'un fabrikadan çıkış yolculuğu | Video 30.10.2022 | 21:54
03:18
İstanbul Havalimanı 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu ağırladı | Video 30.10.2022 | 12:02
08:38
03:09
11:12
TOGG heyecanı Türkiye'yi sardı! İşte TOGG hakkında tüm detaylar | Video 30.10.2022 | 10:53
01:27
Akbank 29 Ekim’i gerçek bir başarı hikayesi ile kutluyor! 28.10.2022 | 16:39
03:01
Tarım Kredi Kooperatifleri GM Hüseyin Aydın yıl sonu hedefini açıkladı 28.10.2022 | 09:44
36:23
04:52
04:52
04:44
Ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN ilk kez görüldü | Video 26.10.2022 | 14:14
03:01
02:09
06:55
Aspir’in yağa yolculuğu! Kayseri’de aspir ekim alanı yüzde 500 arttı | Video 20.10.2022 | 14:15
05:31
00:20
04:10
Yerli otomobil TOGG’un fiyatı ne kadar olacak? Seri üretim ne zaman? | Video 20.10.2022 | 11:58
02:17
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 20.10.2022 | 10:15
Son dakika haberi...Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen "2. Finansın Geleceği Zirvesi" Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle döviz kurları tarafında yaşanan yüksek oynaklık dengelendi. Yeni ekonomi modeli ile de 8 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz" dedi.