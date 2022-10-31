Video Ekonomi Son Dakika: Bakan Nebati’den 2. Finans’ın Geleceği Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Video
Son Dakika: Bakan Nebati’den 2. Finans’ın Geleceği Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Video

Son Dakika: Bakan Nebati’den 2. Finans’ın Geleceği Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Video

31.10.2022 | 11:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Bakan Nebati’den 2. Finans’ın Geleceği Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Video 22:27
Son Dakika: Bakan Nebati’den 2. Finans’ın Geleceği Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Video 31.10.2022 | 11:10
2. Finansın Geleceği Zirvesi | CANLI YAYIN 00:18
2. Finansın Geleceği Zirvesi | CANLI YAYIN 31.10.2022 | 09:12
İşte Togg’un fabrikadan çıkış yolculuğu | Video 02:02
İşte Togg'un fabrikadan çıkış yolculuğu | Video 30.10.2022 | 21:54
İstanbul Havalimanı 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu ağırladı | Video 03:18
İstanbul Havalimanı 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu ağırladı | Video 30.10.2022 | 12:02
EYT düzenlemesinde sona doğru! İşte EYT düzenlemesi hakkında tüm detaylar | Video 08:38
EYT düzenlemesinde sona doğru! İşte EYT düzenlemesi hakkında tüm detaylar | Video 30.10.2022 | 11:49
Togg fiyat listesi ve ön sipariş için tarih belli oldu! Togg fiyatı ne kadar olacak? | Video 03:09
Togg fiyat listesi ve ön sipariş için tarih belli oldu! Togg fiyatı ne kadar olacak? | Video 30.10.2022 | 11:26
TOGG heyecanı Türkiye’yi sardı! İşte TOGG hakkında tüm detaylar | Video 11:12
TOGG heyecanı Türkiye'yi sardı! İşte TOGG hakkında tüm detaylar | Video 30.10.2022 | 10:53
Akbank 29 Ekim’i gerçek bir başarı hikayesi ile kutluyor! 01:27
Akbank 29 Ekim’i gerçek bir başarı hikayesi ile kutluyor! 28.10.2022 | 16:39
Tarım Kredi Kooperatifleri GM Hüseyin Aydın yıl sonu hedefini açıkladı 03:01
Tarım Kredi Kooperatifleri GM Hüseyin Aydın yıl sonu hedefini açıkladı 28.10.2022 | 09:44
Merkez Bankası enflasyon tahminleri açıklandı! Kavcıoğlu’ndan kritik faiz indirimi mesajı | Video 36:23
Merkez Bankası enflasyon tahminleri açıklandı! Kavcıoğlu'ndan kritik faiz indirimi mesajı | Video 27.10.2022 | 11:48
Net Vizyon Bilgi İşlem Kurucusu Salim Akdaş: İthal ettiğimiz ürünleri kendimiz üretmeyi hedefliyoruz 04:52
Net Vizyon Bilgi İşlem Kurucusu Salim Akdaş: "İthal ettiğimiz ürünleri kendimiz üretmeyi hedefliyoruz" 27.10.2022 | 11:27
NET Vizyon Bilgi İşlem A.Ş. Kurucusu Salim Akdaş: Piyasanın ihtiyacına göre değişim içerisinde olmaya çalıştık | Video 04:52
NET Vizyon Bilgi İşlem A.Ş. Kurucusu Salim Akdaş: Piyasanın ihtiyacına göre değişim içerisinde olmaya çalıştık | Video 26.10.2022 | 18:40
Ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN ilk kez görüldü | Video 04:44
Ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN ilk kez görüldü | Video 26.10.2022 | 14:14
Kilometreyi düşük gösteriyorlar! İkinci el araçlarda Mil oyununa dikkat | Video 03:01
Kilometreyi düşük gösteriyorlar! İkinci el araçlarda "Mil" oyununa dikkat | Video 26.10.2022 | 11:20
Sözleşmeli personel düzenlemesinde SON DAKİKA! Bakan Bilgin: Çalışmamız bu hafta son şeklini alacak | Video 02:09
Sözleşmeli personel düzenlemesinde SON DAKİKA! Bakan Bilgin: "Çalışmamız bu hafta son şeklini alacak" | Video 25.10.2022 | 09:16
Aspir’in yağa yolculuğu! Kayseri’de aspir ekim alanı yüzde 500 arttı | Video 06:55
Aspir’in yağa yolculuğu! Kayseri’de aspir ekim alanı yüzde 500 arttı | Video 20.10.2022 | 14:15
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Üst üste 3. faiz indirimi | Video 05:31
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Üst üste 3. faiz indirimi | Video 20.10.2022 | 14:24
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: TOGG elektrikli olmasına rağmen dizel-benzinli araçla rekabet edecek | Video 00:20
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TOGG elektrikli olmasına rağmen dizel-benzinli araçla rekabet edecek" | Video 20.10.2022 | 12:04
Yerli otomobil TOGG’un fiyatı ne kadar olacak? Seri üretim ne zaman? | Video 04:10
Yerli otomobil TOGG’un fiyatı ne kadar olacak? Seri üretim ne zaman? | Video 20.10.2022 | 11:58
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 02:17
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 20.10.2022 | 10:15

Son dakika haberi...Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen "2. Finansın Geleceği Zirvesi" Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle döviz kurları tarafında yaşanan yüksek oynaklık dengelendi. Yeni ekonomi modeli ile de 8 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA