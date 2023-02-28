SON DAKİKA: Bakan Nebati'den iş dünyasına çağrı! | Video
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Adıyaman'da asrın en büyük deprem felaketi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Nebati, "Girdilerle ilgili bir maliyet artışı olmaması için elimizden gelen her tedbiri alıyoruz. İş dünyası da burada girdilerde artış olmadığı sürece fiyatları sabitleme kararı aldı. Kimse kısa günün karı konusunda bir hesap yapmasın. Kimsenin bu ortamdan fayda elde etmesine izin vermeyeceğiz. Gözlerinin yaşına bakmayız" dedi.
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