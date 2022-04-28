Video Ekonomi SON DAKİKA: Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı! Emekliler ne kadar ikramiye alacak? | Video
SON DAKİKA: Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı! Emekliler ne kadar ikramiye alacak? | Video

SON DAKİKA: Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı! Emekliler ne kadar ikramiye alacak? | Video

28.04.2022 | 10:13

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Son dakika haberi: Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı! Emekliler ne kadar ikramiye alacak? Emekli bayram ikramiyeleri için beklenen gün geldi, çattı. Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? sorusunun cevabını arayan emekliler için ödemeler 29 Nisan tarihine kadar sürecek. Peki, 1100 TL emekli ikramiyesi ödemeleri kimlere yapılacak? Hangi emekliler ödemelerini ne zaman alacak? A Haber muhabiri Murat Sekban ayrıntıları anlattı. İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenler!

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